Un cenacho, según el diccionario, es una espuerta de esparto con palma, con una o dos asas, que sirve para llevar carne, pescado, hortalizas o frutas. La palabra, muy hermosa, procede de los mozárabes y, en concreto, del término sannác. Cenacho, por extensión, se le llama también en algunos pueblos de nuestra provincia a la persona díscola, que va y viene por la vida sin provecho aparente y con brújula extraviada. El vocablo le viene al pelo pues al señor cuasiconcejal Cristian Menacho, que ahora que se ha propuesto ser influencer político o algo así podría adoptar como avatar tuitero un hermoso @sannác, que revestiría a su causa de una pátina culta. Porque parece evidente que @sannác, o Menacho, ha venido a la vida pública con la intención de quedarse, convertido en una especie de pequeño Nicolás. Así lo demuestra su rueda de prensa del Miércoles Santo, cuando, mesiánico, se plantó delante del Ayuntamiento para darle leña a la alcaldesa -en cuya lista se presentó a las municipales- y salir así por unos minutos de la espiral judicial en la que está envuelto por las presuntas mordidas de la Fundación Guadalquivir y la Asociación Jóvenes por el Futuro. Verlo allí, flanqueado por sus fieles vecinos, resultó cuanto menos curioso, y temor da de que ande pensándose fundar una NeoUnión Cordobesa populista y sardinera. Lo más exótico fue sin embargo ver al centenario Partido Socialista dando muestras de nerviosismo adolescente mientras enviaba comunicaditos diciendo que @sannác, o Menacho, nunca fue militante, como si eso eximiese a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, o al secretario provincial, Juan Pablo Durán, de haber llevado en las listas a este personajón. A la vista queda en cualquier caso que en el PSOE cordobés, partido que tiene esquinada a gente brillantísima, la palabra meritocracia hace años que ni se pronuncia y lo que cunde es otra cosa: el premio dadivoso al aliado servil. Cosa sabida y ya denunciada, es cierto, pero que cuando Menacho vuelve a la palestra nos recuerda inevitable. Es decir, que sin @jpduran e @isabel_ambrosio elaborando unas listas en plan tómbola casposa está muy claro que la broma sobre el tuitero @sannác no estaría hoy aquí. Del aire no vino, no, este pequeño Nicolás.