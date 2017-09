Aestas alturas de la vida, pensaba yo, ilusa de mí, que visto lo visto pocas cosas me podrían sorprender. Pero no. Parece ser que la capacidad de sorprenderme una y otra vez no está superada. Concretamente, me refiero a una noticia que lanzaba, hace pocos días, el grupo IDIS, formado principalmente por aseguradoras y hospitales privados. Según aseguran, con "sólo 1.500 millones de euros" serían capaces de eliminar las listas de espera de intervenciones quirúrgicas de la sanidad pública. Ya estamos salvados.Y ahora me pongo a pensar. ¿Serán 1.500 millones de euros más de lo que ya perciben las privadas del presupuesto destinado por nuestro gobierno para la sanidad o esta cantidad ya está incluida? Pues no, son 1.500 millones de euros más.

Sabiendo que ya reciben estas entidades privadas el 87% del total del presupuesto total destinado a nuestra sanidad por medio de los diferentes conciertos suscritos con las mismas, si a esto le sumamos la cantidad que piden ahora, ¿qué queda para la pública, para la de todos? Parece que casi nada.

Con esto se consiguen dos cosas fundamentales. Que se desprestigie a la sanidad pública, y que todos estemos como locos buscando un seguro de salud, del que amablemente seremos expulsados cuando la compañía considere que ya no somos rentables para ellos.

Mi opinión, muy personal indudablemente, es que a cada uno lo suyo. Mis impuestos, sin duda, para la sanidad pública. Seguro que mejoraría mucho, pero mucho. Se podrían construir más hospitales, contratar más personal, contar con más medios y un sinfín de cosas más. Evitaríamos que se cerraran camas, quirófanos, consultas, generar listas de espera... Aunque ahora no se dice así. Nos dicen desde la Consejería de Salud, que de camuflar la realidad saben bastante retorciendo el lenguaje, que no se cierra nada. Y es verdad, al final hay que darles la razón. Lo que no dicen es que estas infraestructuras no se pueden utilizar porque no hay personal suficiente para ello.

Si este verano, por algún motivo, han tenido que pasar por nuestra ciudad sanitaria habrán podido observar que era una ciudad muerta, sin vida. Muerta desde el edificio de consultas externas, lleno en cualquier otra época del año, hasta las plantas de hospitalización, pasando por quirófanos o admisión. O lo sangrante que resulta ir al Hospital Provincial y ver alas de hospitalización completas vacías.

Así que o en Andalucía tenemos muy buena salud o nos están tomando el pelo. Yo estoy convencida de esto último. ¿Y ustedes?