Los retrasos

La semana pasada el Ayuntamiento presentó a bombo y platillo el plan Mi barrio es Córdoba 2018, que este año incluye 25 obras que -ya avisaron- se ejecutarán a lo largo de este año, pero también 2019. Para que los periodistas no empecemos a hablar de retrasos tanto la alcaldesa, Isabel Ambrosio, como la delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, ya dijeron que habrá proyectos que no se ejecuten a lo largo de este ejercicio. Y lo hicieron sin mostrar ningún tipo de excusa como sí hicieron en ejercicios anteriores, será que ya se les ha acabado. La demora del año 2016, que supuso la pérdida de un millón de euros por parte del Gobierno central, se debió -según dijeron en su momento- a un cambio de la ley e contratación que enquistó sobremanera las adjudicaciones de las obras. En 2017, dijeron desde Infraestructuras, se debió a que se firmó más tarde que nunca el convenio con el Ministerio de Hacienda. De hecho, todavía falta el 30% de las obras por ejecutar del año pasado y aún está en proceso una relativa a 2016. Y este año, ¿cuál es la excusa? No hay convenio con Hacienda porque todo se va a hacer a pulmón desde el Ayuntamiento -4,7 millones de euros-, los presupuestos municipales están en vigor desde el 1 de enero y la Unidad de Contratación se iba a dotar de personal específico para agilizar la adjudicación de este tipo de obras. ¿Qué pasa entonces para que se diga sin pudor que no va a dar tiempo a ejecutar 25 obras -la mayoría arreglo de calles salvo dos o tres excepciones- en este año? ¿Será que habrá que dejar algo para 2019, año electoral?

La lentitud de Mi barrio es Córdoba es sólo un ejemplo de los tiempos que se manejan en este Ayuntamiento, donde todo se convierte en eterno y donde todo se demora. ¿Se acuerdan de las obras para que el Templo Romano fuera visitable? En septiembre del año pasado se dijo que empezarían en octubre. En diciembre se apuntó a febrero como el mes de inicio. Pues estamos en marzo y aún no ha comenzado nada, a pesar de que los trabajos están ya adjudicados. Se dijo que en verano los turistas y cordobeses iban a poder visitar el Templo Romano. Mucho nos tememos que ese plazo tampoco se podrá cumplir. De todas maneras, lo de los proyectos inacabados, a la espera o que se atascan en Córdoba dan para mucho más que una columna...