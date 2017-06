El referéndum

Hay que conocer muy poco al teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, para pensar que su propuesta sobre la realización de un referéndum, consulta popular o como se quiera llamar para decidir sobre la carrera oficial fue un volunto que soltó de imprevisto y después se arrepintió. Ni mucho menos. Aumente es hombre experimentado y sabía perfectamente la repercusión de sus palabras y lo que iban a decir unos y otros. Desde la Agrupación de Cofradías hasta sus socios de IU pasando, obviamente, por el PP. Quien más quien menos se ha llevado las manos a la cabeza por semejante propuesta, ya sea por lo inédito de la medida, por el tema en sí, o por el supuesto cambio de rumbo de un PSOE que, precisamente, ha vendido recientemente como uno de sus logros en el mandato el cambio de la carrera oficial al entorno de la Mezquita. Ni los socialistas se han radicalizado ni han planteado ahora una modificación sobre una decisión ya tomada.

Lo que no se le escapa a nadie es que durante la Semana Santa de este año hubo fallos, errores propios del estreno y de no haber contado con el tiempo suficiente para preparar un traslado de tanta importancia. Y el cogobierno -o más, concretamente, el área de Seguridad- no quiere que le vuelva a pasar lo mismo para el año que viene. Para eso, necesariamente, debe haber diálogo y entendimiento entre todos los sectores implicados, porque es posible alcanzar un acuerdo para que todos estemos contentos. No creo que, como se repitió hasta la saciedad esta primavera, la carrera oficial suponga la privatización del espacio público -¿lo supuso la pasada Noche Blanca del Flamenco?- y estoy convencida del beneficio de ese cambio, pero eso no es impedimento para pedir mejoras y buscar puntos de encuentro que propicien el equilibrio entre la Semana Santa, los vecinos y comerciantes, sin que cada uno vea en el otro al enemigo. ¿Qué esto se conseguirá mediante un referéndum? Dudo de que se llegue a realizar, pero ya se ha iniciado el debate y puede que unos y otros empiecen a ceder para conseguir una mejor Semana Santa en 2018 en el entorno de la Mezquita-Catedral, porque allí será. Y todo esto después de una inocente intervención final de un concejal que pareció improvisada. Qué poco le conocen...