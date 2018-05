El racismo toca poder en España

La Europa de los partidos populistas de extrema derecha antieuropeísta, xenófoba, nacionalista y racista alcanza el poder en España. Nada menos que la presidencia de la Generalitat. Y no pasa nada. "¿Cuánto hubiera durado en su escaño un diputado de cualquier Parlamento español que hubiera escrito sobre los catalanes las brutalidades que ha escrito este señor sobre los españoles y hubiera expresado hace cuatro días su entusiasmo por Falange, el equivalente español de Estat Català?" se pregunta Javier Cercas en Pesadilla en Barcelona (El País). Léanlo porque aporta datos históricos sobre el partido Estat Català y la agrupación armada Nosaltres Sols que tanto admira el president.

Datos no sólo referidos a los años 30 y sus contactos con nazis y fascistas. En los 80 se escribía en el panfleto Fundamentos científicos del racismo: "Tenemos que considerar que la configuración racial catalana es más puramente blanca que la española y por tanto el catalán es superior al español en el aspecto racial". Y hoy Torra llama a los catalanes no independentistas "carroñeros, víboras, bestias con forma humana" y teoriza que "la raza del socialista catalán, que durante la República contó con un rebaño considerable, (…) había entrado en un proceso de decadencia ineluctable, con la mezcla con la raza del socialista español (…) hasta llegar a mutar el propio ADN de los autóctonos". Sin privarse de elogiar a los padres del racismo biológico y pseudocientífico de quienes importaron a Cataluña las teorías de Gobineau: "Hoy que el país ha abrazado lo que ellos defendían desde hace tantos años, me parece de justicia recordarlos y agradecerles tantos años de lucha solitaria. ¡Qué lección, qué bellísima lección!".

Estas bellísimas lecciones son las de Pompeu Gener ("En España, la población puede dividirse en dos razas: la aria (celta, grecolatina, goda) o sea del Ebro al Pirineo, y la que ocupa del Ebro al Estrecho que, en su mayor parte, no es aria sino semita"), Macià ("La gitanada inmensa de una clase de gente que lleva gangrenando Barcelona desde hace tiempo") o incluso Pujol ("El hombre andaluz es un hombre que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual… Si por la fuerza del número llegase a dominar (…), destruiría Cataluña"). Brillantes teorías, hermanas de las de Arana, que el nazi Alfred Rosenberg firmaría. ¿Esto es tolerable es un Estado democrático?