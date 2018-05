Sí que se puede

El lema de Podemos, Sí se puede, luego sustituido por otro menos usado (Luchar, crear, poder popular) no era original, sino traducción a nuestra lengua del que usó para su campaña presidencial en EEUU el señor Obama, aunque Miguel Bosé se lo atribuye, porque figuraba la frase en su canción protesta. Para mí significa que, con voluntad y determinación, pueden conseguirse cosas que, en apariencia, son imposibles. En realidad la autoría de la frase no corresponde a ninguno de los que se la atribuyen, sino a Jesucristo, porque San Mateo en su Evangelio la recoge, en la versión de la fe que mueve montañas.

Después de haber criticado a un ministro del Gobierno por adquirir una vivienda en un precio similar, atribuyéndole afanes especulativos, el líder de Podemos y su pareja, con bastantes menos posibilidades económicas que aquel, incluso sumando las de los dos, adquieren una vivienda en 615.000 euros, a los que hay que añadir transmisiones patrimoniales y gastos registrales, que suman un pico. Un profesor universitario interino, que no catedrático, con ingresos adicionales por su actividad como tertuliano y presentador de televisión y por su condición de diputado, y su pareja, ven cumplido el lema de su partido, porque con ingresos modestos y/o inseguros pueden adquirir una vivienda de más de 700.000 euros, incluido gastos, gracias a un crédito hipotecario a 30 años, por importe que excede del límite máximo del 80% del valor de la vivienda, con un interés del 0,50% (lo normal son dos puntos más). Y el crédito se los da una desconocida (para mi) Caja de Ingenieros en condiciones tan favorables que solo se explican porque allí están abiertas las cuentas del partido donde se reciben las subvenciones electorales y el prestamista tiene, además, guardadas las espaldas para justificarse ante el Banco de España, porque aunque no se haya dicho, el préstamo está avalado expresa o tácitamente por los padres de él, dueños de media docena de inmuebles en Madrid y es hijo único.

Lo peor han sido las justificaciones de que su proyecto de vida necesita de intimidad familiar, cuando ellos a sus adversarios políticos no se la respetaron. Podían haber dicho que la vivienda, con las características que han descrito y se aprecia en las fotos, en ese precio era ciertamente una ganga. Y el error lo prolongan convocando a sus inscritos para que decidan si actuaron o no conforme a la ética de su partido y, caso negativo, si deben dimitir. Una señora, que no es partidaria de Podemos, me decía que sus inscritos les respaldarán. Me ha costado trabajo convencerla que esto es lo peor que a esa formación puede ocurrirle.