Como profetizó René Descartes

Siempre le estaré infinitamente agradecido a mi profesor de Filosofía de Tercero de BUP del instituto Padre Juan Ruiz de Hinojosa del Duque por habernos obligado a leer El discurso del método, de René Descartes. La lectura profunda de ese libro cambió mi manera de pensar, me hizo cuestionar hasta la existencia. Recomiendo su lectura detallada y profunda a pesar de que soy consciente de que en estos tiempos, por desgracia para la formación humana, sólo se suele leer en esos momentos en los que tu cuerpo lucha contra el estreñimiento en la taza del water o el ojete dispara algo marrón en la misma.

Y siempre le estaré eternamente agradecido a mi profesor de Filosofía porque esas horas en las que me obligó a sumergirme en El discurso del método acabaron echándole un pulso a mi adolescente razón, un pulso tan intensamente fuerte y tan difícil de ganar por mi parte que hasta me hizo pensar que toda mi existencia era un sueño incontrolable, que nada de lo que estaba viviendo podría ser en absoluto realidad, que no era dueño de esos sueños. Descartes, con ese lenguaje filosófico que me obligaba a pensar, se acabó convirtiendo para mí en una especie de profeta de la razón, en el adalid que me hacía plantearme que todo podía ser mentira, y sus profecías aplicadas a mi mundo las he visto hacerse realidad.

Hace ya algunos años de aquello, un número de años del que, cual Quijote del Caganchas [nombre del arroyo de mi bendito pueblo, Belalcázar] no quiero acordarme -a todos más o menos nos cuesta eso de envejecer-. Y aquel mensaje de El discurso del método sigue tan presente ahora en mí como entonces, un mensaje que ha acabado haciéndose amigo íntimo de mi razón tras comprobar que [no sé tú, pero yo] estoy obligado a ser, como en aquella película de Jim Carrey, intérprete de un Show de Truman en el que no soy dueño de todo lo que me ocurre, en el que mi vida - y la tuya, aunque no lo creas- está teledirigida por las altas esferas del poder, unas altas esferas bendecidas por algún que otro emporio mediático especialista en convertir lo blanco en negro según las necesidades del amo. Insisto, esto es a todos los niveles, porque habría que investigar también, por ejemplo, los favores del recién encarcelado por enriquecimiento ilícito presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, favores que han acabado suponiendo algún que otro título deportivo a algún que otro equipo en competiciones en la que se podría demostrar también que todo es mentira. Lo profetizó Descartes, ¿y si todo es mentira?