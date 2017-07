Un poquito de turismo ferial

Mi memoria traspasa una de las puertas del Ministerio del Tiempo para sumergirme en aquellas fiestas patronales de la niñez, las que se recuerdan con más nostalgia, quizás porque los acontecimientos vistos desde la perspectiva de la infancia parecen más grandilocuentes. Esa puerta me lleva a la década de los 70, años en los que las fiestas patronales eran más distintas las unas de las otras de lo que lo son ahora; cada una tenía su sello de denominación de origen más marcado. No obstante, ese sello no lo han perdido, ya que conservan detalles que continúan haciéndolas únicas, por lo que, si me permiten, les propongo hacer una ruta este verano de turismo ferial, una ruta que empezaría la próxima semana en El Viso en las fiestas en honor a la Abuela Santa Ana -en la que destacan sus encierros-, para continuar en las de Villanueva de Córdoba; y más tarde en Adamuz vivir los días grandes de su patrona, María Santísima del Sol. El itinerario continuaría por Belalcázar, que celebra las fiestas en honor a su patrón, San Roque, unas fiestas que comienzan con la procesión de la Virgen de la Consolación; para desviarse hasta Cabra, donde espera la Romería de Votos y Promesas, y hasta Carcabuey, donde es cita obligada su Feria Real. La ruta dejaría, de momento, la Campiña Sur, para dirigirse a la Campiña Este y disfrutar en la pedanía de Llanos del Espinar -Castro del Río- de su homenaje a la Virgen de Fátima.

Después volvería a Los Pedroches para en Dos Torres celebrar la fiesta grande en honor a su patrón, San Roque, con las tradicionales alfombras de sal; y seguiría por Fuente Palmera y Fernán Núñez, municipio este último en el que se celebra su Feria Real en honor a la Virgen del Tránsito; para continuar por Guadalcázar, donde vivir su fiesta mayor en honor a la Virgen de la Caridad y al Cristo de la Salud. Es obligado también visitar en la zona de los Pedroches festejos en los que los vecinos de Villanueva del Duque rinden homenaje a la Virgen de Guía y a San Jacinto. Y también vivir en el Guadiato, tanto en Villaviciosa de Córdoba como en Peñarroya-Pueblonuevo, los festejos en honor a la Virgen de la Asunción. Sin olvidar desplazarse hasta la Feria Real de Puente Genil -con el tradicional Festival de Cante Grande en honor a Fosforito-; o hasta la feria que celebra Rute en honor a su patrona, la Virgen del Carmen. La ruta no acabaría aquí, continuaría hasta el infinito y más allá por las fiestas de Hinojosa en honor a San Agustín, las que Pozoblanco celebra en honor a Nuestra Señora de las Mercedes...Son recomendables también la visitas fuera de ruta.