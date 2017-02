Una polémica que no cesa

Cuando algunos pensaban que el proyecto del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones no podía ir a peor, ahora se ha hecho público un informe de la Intervención en el que no sólo se rechaza las propuestas de la empresa, sino que además se apunta a la sospecha de que la constructora podría haber ejecutado una parte de la obra sin el correspondiente permiso para ello. Pese a los esfuerzos que parece que está poniendo en el asunto el concejal de Presidencia, Emilio Aumente, los resultados no están siendo nada buenos y, además, aumentan la sensación de que el proyecto va camino de eternizarse.