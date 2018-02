La polémica del callejero

Algunos se los esperaban, pero otros no tanto. Y es que el dictamen sobre memoria histórica, al menos en lo que hace referencia a los cambios en el callejero, tiene mucho por escribir todavía. La prueba está en que en tan sólo unos días han sido varios los colectivos que se han opuesto a esas alteraciones. Los primeros, los vecinos del entorno de Vallellano, que no entiende la modificación. Lo mismo piensan en el colectivo de comerciantes Centro Córdoba respecto a la calle Cruz Conde, cuya nueva rotulación supondría además un gasto a los empresarios. La polémica no ha hecho más que empezar.