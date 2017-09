Y pese a todo...

Cuando veo los altercados en las calles de Cataluña, las continuas afrentas a los símbolos nacionales y las provocaciones y los insultos proferidos por los independentistas a policías y guardias civiles, me altero. Reconozco que mi primer deseo es que repriman esas conductas por las buenas o por las malas e imagino que no soy el único al que le pasa. Me alegro sin embargo de que tal cosa no ocurra, de que las fuerzas de seguridad mantengan el temple y no respondan a esas provocaciones y de que nuestros dirigentes legítimos conduzcan la situación, compleja, sin proporcionar a los salvajes mártires de su causa: suena duro, pero están buscando poner muertos y heridos sobre la mesa. La conducta de policías, guardias civiles y, por supuesto, ciudadanía catalana no independista -mayoría silenciosa, mal que les pese- es ejemplar: de no serlo, a estas horas estaríamos lamentándolo.

Está siendo pues un objetivo irrenunciable del Gobierno actuar con firmeza pero con contención. Es importante no sólo por razones de seguridad y de convivencia, que también, sino para no cegar por muchos años las posibilidades de un diálogo que, aunque ahora nos pueda escandalizar -y la sola idea en este momento lo hace-, se tendrá que producir. Ni el Estado va a renunciar a imponer la legalidad -ni puede ni debe hacerlo-, ni los separatistas, que son muchos y adoctrinados desde hace generaciones (grave fracaso colectivo que debe iluminar las soluciones y propuestas que se debatan en un futuro), van a aceptar dócilmente su derrota. Sin diálogo a partir del día 2, la única vía será la de la confrontación civil.

Ahora bien, ¿sobre qué bases es posible el diálogo? ¿Entre quiénes? ¿De qué se va a dialogar? Son preguntas que muchos plantean pero no quieren responder, instalados muchas veces en la comodidad del populismo y del eslogan fácil: hay que dialogar, dicen sin más. Creo que no será posible ese diálogo sin un cambio de actores que unas inminentes elecciones en Cataluña pueden facilitar y que el independentismo puramente económico deberá desactivar el independentismo cuasi religioso -cada vez tiene tintes más sectarios- que irresponsablemente ha incubado como fuerza de choque evitando una declaración unilateral de independencia que conduzca al abismo. En ese momento será posible ese diálogo sobre la estructura -espero que nunca sobre la existencia- del Estado y nos podrán contestar a la gran pregunta. ¿Caminamos hacia una mayor cohesión y solidaridad entre territorios o hacia una federalización insolidaria? ¿Hay un punto de encuentro entre ambas?