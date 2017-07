El aquí no pasa nada

Aunque Ganemos Córdoba se vanagloria de que no es un partido político al uso -y no les falta razón, al menos en cuanto a las formas de adoptar sus decisiones- sí se comportan como el resto a la hora de analizar de cara al exterior lo que son sus crisis internas. Y es que la agrupación de electores ha visto como parte de su actual dirección ha dimitido por discrepancias sobre cómo se está articulando la relación con los cuatros ediles del grupo municipal. Decir que no ha pasado nada y que no hay ningún intento exterior de querer debilitar a la formación suena poco creíble.