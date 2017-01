¿Quién estaba nervioso?

La advertencia de Ganemos Córdoba -que como se esperaba quedó en nada- de no apoyar los presupuestos municipales del cobogierno parece que no generó excesivo nerviosismo entre los socios de gobierno. De hecho, tanto en el PSOE como en IU dicen que nada de estrés por el asunto, que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que cada uno puede tratar de explicar su postura ante los medios (en referencia a la agrupación de electores) como quiera. Intranquilidad en los socios tal vez no haya habido, pero algún sobresalto seguro que sí se ha producido.