El misterio de AdamuzCaseta vacía para votar

Las incidencias del AVE a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz y su área de influencia comienzan a ser algo casi normal. Y es que cada vez que se produce una avería en el trazado, casi siempre ocurre en la misma zona. Seguro que hay alguna explicación técnica, pero también habrá quien piense que son demasiadas casualidades. Igual se trata de un misterio de esos que tenga que resolver el mismísimo Iker Jiménez.

LA caseta del PSOE en la Feria de Córdoba no estaba ayer precisamente animada al mediodía. Hasta tal punto de que hubo un momento en el que no había prácticamente nadie. La razón no es otra -según dicen- que quienes suelen pasar por allí a esas horas decidieron acudir a sus agrupaciones para depositar su papeleta en las primarias. Y es que parece que la militancia se ha tomado muy en serio eso de participar en las elecciones para nombrar al nuevo secretario o secretaria general del PSOE.