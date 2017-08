Las luchas de Aurora

La exalcaldesa de Belmez y actual portavoz de IU , Aurora Rubio, ha anunciado esta semana que su formación se movilizará si no se aclara la situación y las cuentas del proyecto del Polígono Lechero. Por ahora, reclama una comisión de seguimiento, pero no descarta otras medidas si en el plazo de un mes el actual regidor no da respuestas a sus demandas. Si hay que ir a la movilización, no lo duden que irá, pues ya demostró su tesón en la acampada que realizó en 2012 ante la Subdelegación del Gobierno. Otra cosas es que sus vecinos valoren estas cosas como amor por su pueblo o como oportunismo de tono electoral.