La lucha contra los malos humos no ha concluido

La Junta de Andalucía ha reforzado su campaña contra el tabaco en el Hospital Universitario Reina Sofía, de lo que dan fe estas banderolas que se han instalado en el centro sanitario cordobés. La medida, a pesar de que han transcurrido un par de lustros desde que se entrase en vigor la ley del tabaco, tiene su sentido, pues no son pocos los que aún persisten en fumarse un cigarrito en zonas del recinto en las que eso está completamente prohibido. Incluso en un lugar tan sensible a los hábitos saludables como un hospital la lucha contra los humos no deseados persiste.