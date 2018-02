Todo lleno de patáforas

Ubú rey ha conquistado Polonia, degollando al rey legítimo. Todo empieza cuando: "PADRE UBÚ: De por mi velón verde, el rey Venceslas está aún bien vivo; y admitiendo incluso que muera, ¿no tiene acaso legiones de hijos? MADRE UBÚ: ¿Quién te impide degollar a toda la familia y ponerte en su lugar? PADRE UBÚ: ¡Ah! Madre Ubú, me estáis injuriando y pronto se os hará pasar por la cacerola. MADRE UBÚ: ¡Eh! Pobre desgraciado, si yo pasara por la cacerola, ¿quién te remendaría la culera del pantalón?" Naturalmente todo es puro escarnio y puro sarcasmo porque, al fin, "he cambiado el gobierno y he hecho imprimir en el periódico que se pagarán dos veces todos los impuestos, y tres veces los que podrán ser designados ulteriormente. Con este sistema en seguida habré hecho fortuna. Entonces mataré a todo el mundo y me iré". Por supuesto que con los tesoros… cuando ya no queda nadie en el reino. Lo dicho: puro escarnio y puro sarcasmo.

Rey Ubú es una comedia escrita por Alfred Jarry en 1896, antecesora del teatro del absurdo, que representa el modelo, sobre todo en su lenguaje ramplón y hasta grosero, casi sin sentido, de la que se llama Patafísica (término por cierto muy culto en su etimología), "la ciencia de las soluciones imaginarias que se basa en el principio de la unidad de los opuestos", donde la regla es precisamente la excepción de la excepción, lo extraordinario, lo que explica y justifica la existencia de la anormalidad". La patafísica da origen a las patáforas, que ya puede uno imaginar lo que son y simbolizan. Hay quien las ha relacionado con el humor de Gila cuando, por ejemplo, descubría los crímenes repitiendo por el pasillo de la pensión en voz alta lo de "¡Alguien ha matado a alguien!".

Momentos hay en los que la confusión en el poder llama a buscar ejemplos como este cuando no se entiende nada o se entiende demasiado, cuando se conjugan la majadería de mandar a distancia y el no mandar nada. Rey Ubú, dicen, es una parodia de Macbeth, lo que lleva a recordar el famoso monólogo nihilista, cuando ya empieza a moverse el bosque de Birnam y se le resbala el poder: "La vida no es más que una sombra en marcha; un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a saberse de él: es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada". Nihilismo que, lamentablemente, está acabando por distraer.