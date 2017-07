Cada uno por su lado

El lunes de la última semana de julio, aún sin vacaciones a la vista, después de un fin de semana de Punta Candor y gastronomía gaditana es un día complicado. Complicado engancharse de nuevo a la realidad y la rutina que, en algunos momentos, sólo te permite sobrevivir como mejor se pueda. Poco o muy poco se tarda en olvidar el relajante ruido de las olas para volver a estar pendiente de los veladores, del tráfico en el Centro, de las guerras políticas, de Puigdemont... Y una asiste algo despistada, quizá todavía por los efectos de la manzanilla de Sanlúcar, a la tradicional escena en la que cada uno sigue a lo suyo, haciendo la guerra por su lado en su particular ¿quieres pipas?, manzanas traigo. Y es que IU ha realizado, más de un mes después, su particular balance del mandato en el que no hay nada mal hecho, todo está perfectamente. Dice el portavoz de la federación de izquierdas, Pedro García, que son los que aporta coherencia al cogobierno. Quizá por eso de la coherencia ha mantenido el mismo tono que su socia y alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien también hizo un balance triunfalista de su gestión, eso sí, con una puesta en escena mucho más cuidada y llamativa.

Mientras tanto, también nos enteramos de que el PP -en concreto José María Bellido y Salvador Fuentes- se han ido a Madrid a reunirse con un alto cargo del Minsterio de Fomento para hablar sobre el Metrotrén (se resisten a llamarlo Cercanías). Y como si fueran un partido de gobierno y no estuvieran en la oposición, anuncian "inminentes avances" en un proyecto de ciudad, como si fueran quienes tienen que ponerlo en marcha, y añaden en un acto de generosidad que le van a comunicar lo tratado al equipo de gobierno. Igual, se me ocurre, hubiera sido más fácil que hubieran ido todos juntos a tratar este asunto tan importante para la ciudad en lugar de intentar ponerse la medallita, por aquello de dar ejemplo. Los populares, eso sí, dejaron caer que lo de declarar el servicio como de obligación pública es un trámite "complicado" que está sujeto a unos criterios que marca la Unión Europea. ¿Será para curarse en salud por si el Ministerio -los suyos- finalmente no lo aprueba? El PSOE también apremió ayer al Estado con este proyecto para dejar claro que el Ayuntamiento lo está haciendo fenomenal. Y mientras tanto el servicio sigue sin prestarse y parece complicado que esté en septiembre. ¿De quién será la culpa? De todos y de nadie.