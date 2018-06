¡Ya era hora!

Para quien -o quienes- no se hayan tomado la molestia de consultar sobre el significado del titular con que encabezamos esta "opinión", reproducimos acepción según la cual la expresión en cuestión "indica que lo sucedido en ese instante debería haber ocurrido anteriormente". Pero, ¿qué es lo que, en este caso debería haber ocurrido antes"?

Nos proponemos aclararlo: Formulamos la aclaración terminológica que precede a propósito de noticia de la que tuvimos conocimiento durante la semana que concluye y que alude a la inmediata construcción, en el Hospital Universitario Reina Sofía, de Córdoba, de un edificio que, entre otros usos, podrá ser utilizado -a tenor de la noticia- por una parte, como "Escuela Infantil" para los hijos de los trabajadores del Centro Sanitario; por otra, como ludoteca de niños hijos de usuarios que, por los motivos sean, se vean en la necesidad de acudir al dicho "Centro" asistencial. Según la información en cuestión, la proyectada "Escuela" podría estar en condiciones de uso para septiembre del año próximo.

A nuestro juicio, la expresión exclamativa que encabeza esta opinión nos parece totalmente justificada. Porque, "… lo sucedido en ese instante debería haber ocurrido anteriormente", hace ya unos pocos de años, cuando, de los responsables de la cosa pública cordobesa surgió la loable idea que ahora se pretende llevar a la práctica en un corto período de tiempo, para uso y disfrute de todos los cordobeses.

En todo caso, es deseable que prospere la iniciativa. Que se cumplan los pronósticos. Y que podamos disponer de la dicha "Escuela" en los plazos previstos. Es lo que quiere Las Tendillas. Y, a buen seguro, es lo que pretende la mayoría de los cordobeses. Y, aunque la susodicha construcción seguramente nunca obtendría la consideración de Patrimonio de la Humanidad, no nos cabe la menor duda que, una vez finalizadas totalmente, las proyectadas instalaciones y en funcionamiento todos los servicios que en ellas se pretende prestar, han de ser valorados y apreciados por los usuarios de los mismos como si de un auténtico… "Patrimonio" se tratara. Si no de la... "Humanidad", al menos sí de todos los cordobeses de bien. Si ello sucediera, no cabe la menor duda que… ¡ya sería hora!