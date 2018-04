El garrote doma esposas

Los más de dos millones y medio de españoles que pedimos que no se derogue la prisión permanente revisable -y la iniciativa crece al ritmo de 40.385 firmas diarias- no somos unos sádicos vengativos que se recrean en el castigo desproporcionado y echan de menos los suplicios corporales, el ruido de las cadenas, la opresión de los grilletes, la oscuridad y la humedad de las celdas. No se trata de venganza ni ensañamiento punitivo sino de justa proporcionalidad y, sobre todo, de realismo. La justicia no puede ignorar la realidad de la naturaleza humana haciendo como que desconoce que hay individuos no reinsertables o que no merecen el derecho constitucional a la reinserción y la rehabilitación a causa de la naturaleza especialmente horrenda de sus crímenes. Este caso afectaría, afortunadamente, a poquísimos delitos. Para otros relacionados con la violencia de género y los menores, por desgracia mucho más frecuentes, habría que considerar el endurecimiento de las penas o su cumplimiento íntegro sin que se les aplique ningún beneficio penitenciario.

¿Qué se hace, por ejemplo, con el tipo de Málaga que se lió a puñetazos con su pareja mientras esta tenía a su bebé en brazos, golpeándolo también y amenazándola con matarla y quitarle el niño? En el infierno doméstico en el que convivían la policía encontró dos cuchillos de grandes dimensiones y dos bates de béisbol, en uno de los cuales estaba escrito "doma esposas". El individuo, con numerosos antecedentes delictivos, tenía suelto por el piso un perro potencialmente peligroso. La mujer tuvo que esperar a que su agresor, al parecer drogado, se durmiera para poder huir y avisar a la policía, dejando al bebé en el piso por miedo a despertar al maltratador. Los agentes tuvieron que derribar la puerta, enfrentarse al perro tras el que este individuo se escudaba y reducirlo venciendo una violenta resistencia.

Se le atribuyen la presunta autoría de los delitos de violencia de género con agresión y amenazas, agresión sexual, detención ilegal, desobediencia y resistencia a la autoridad. Me gustaría conocer su condena cuando sea llevado a juicio; qué medidas de seguridad se le ofrecen a su víctima en el caso de que quede en libertad a la espera de juicio o cuando salga de la cárcel tras cumplir su condena; y qué derechos se le reconocerán como padre del bebé al que presuntamente ha golpeado. El buenismo causa víctimas.