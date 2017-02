La foto de los cuatro

La foto supongo que la habrán visto ya todos y no se puede negar que, cuando menos, llama a un ligero optimismo, aunque quizá sea inocentón. Aparecen en ella la alcaldesa de Córdoba, el presidente de la patronal y los líderes sindicales de CCOO y de UGT. La primera, en el centro, vestida de negro, sonríe, mientras que los otros tres, que en las últimas semanas se han convertido en los tres tenores de la concertación social, se muestran felices y juntan sus manos como metáfora archisabida de la unión. Demuestran con sonrisas que una y otros acaban de firmar el documento llamado Compromiso por Córdoba, que por ahora es una declaración de buenas intenciones en la que todos los implicados se comprometen a luchar por una mejora de la triste realidad laboral. La iniciativa, sin embargo y como suele, carece de fondo económico y también de estrategias concretas, por lo que es lícito sospechar que tal vez sea este movimiento un mero intento de limpieza de imagen de instituciones tan desprestigiadas como el mismo Consistorio, la patronal o los propios sindicatos de clase, todos los cuales viven los peores años desde que se abriese la Transición. Dudoso resulta incluso a estas alturas pensar que tales actores puedan ser actores reales y no meras caricaturas desnaturalizadas y hoy decorativas de lo que un día, antes de que unos y otros se sometiesen al poder a cambio de prebendas, se supone que fue la sociedad civil. Más allá de eso, lo evidente es que ninguno, salvo quizá la alcaldesa, puede hacer gran cosa por estimular la economía, lo que certifica al cabo que el optimismo del que se hablaba al inicio no puede tener mucho sentido. No hay que desdeñar aún con eso que los viejos actores hayan decidido en tiempos duros andar unidos y no a la gresca, pues eso facilita las cosas. Y tampoco conviene dejar de tener esperanza en que la patronal, los sindicatos y los ayuntamientos recobren sus sentidos originarios y dejen atrás las mecánicas chovinistas o paniguadas, sus viejos discursos de sopa fría. La foto de los cuatro no sé si nos traerá al fin algo bueno, pero al menos da la sensación de que algo malo no nos traerá. Más vale así, en comunión, que dando guerra y ladrando.