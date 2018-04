El fin y los medios

Con ocasión de la dimisión de Cristina Cifuentes tras la publicación de un bochornoso y, sobre todo, humillante vídeo han sido muchas las reacciones, las actitudes y los comportamientos que mueven a la reflexión, tras la que la preocupación es del todo inevitable. Es poco discutible que Cifuentes debió dimitir al principio del escándalo por su máster de cartón piedra, que fue desleal involucrando al partido en el asunto, que el PP no debió comprometer su hoy maltrecho crédito con una defensa numantina incomprensible de la presidenta madrileña y que las ovaciones a la dimitida por parte de casi todos y cada uno de sus líderes y candidatos en las próximas elecciones autonómicas y locales -Feijoo demostró una vez más por qué es la indiscutible esperanza electoral del PP- por las que la convención nacional de Sevilla pasará a la historia sonrojaron a la práctica totalidad de los simpatizantes y votantes populares que contemplábamos atónitos el espectáculo en televisión, sin alcanzar a entender las razones de tamaño error.

Todo ello es evidente; también lo es que es mucho más preocupante que el -espero que transitorio- disparate colectivo alentado por las arengas de Cospedal reclamando sin matices ni asomo de crítica la defensa de "lo nuestro y los nuestros" o que la ya expresidenta tenga un problema de cleptomanía el hecho de que en la política española, en su sociedad, tengan cabida comportamientos mafiosos como los que han arrasado a Cifuentes. Infinitamente peor que su hurto o su máster falso es que alguien tenga el suficiente poder y la amoralidad para obtener una grabación que debió destruirse, guardarla siete años y emplearla impunemente para acabar en lo personal y en lo político con un adversario.

Cierto es que la verdad es la verdad dígala Agamenón o su porquero y que las imágenes del vídeo en el supermercado reflejan, no sé si justamente o no, a una persona poco fiable que, paradójicamente, ha sido una más que notable gestora. Bien dimitida está. Pero lo ocurrido esta semana obliga a una reflexión colectiva sobre los límites de la crítica, el papel de los medios, la conducta de los partidos y la obediencia acrítica a su cúpula. Y también, cómo no, cuál es el motivo por el que no hay la misma exigencia de responsabilidad cuando algún dirigente que no milita en el PP cobra una beca indebidamente, se inventa titulaciones, contrata asistentes sin seguridad social o procura a su partido financiación fuera de la Ley.