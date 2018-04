Un estilo de vida

Una de las noticias de la semana es, sin duda, el informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, que incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de las familias, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor.

En síntesis, que habrá sanciones económicas para los progenitores que permitan que sus hijos consuman alcohol si éstos son menores de 18 años. El asunto tiene una complejidad extraordinaria e invita a la reflexión sobre si se trata de una medida acertada o, por contra, es excesivamente restrictivas. La verdad es que cuesta posicionarse en contra de la futura ley, tanto como rechazarla en su totalidad, porque está claro que las madres y padres tienen unas responsabilidades no sólo en el ámbito de la familia, sino ante toda la sociedad.

Ni que decir tiene que el escenario ideal sería el de la educación, propiciar la concienciación de los jóvenes en todos los ámbitos sobre los riesgos que acarrea el consumo de alcohol. Sin embargo, nos encontraremos seguramente con muchos más obstáculos de los que a priori pudiéramos imaginar. El primero -y a mi juicio el más importante- es nuestro estilo de vida, el de la mayoría de personas que vivimos en este país. Hemos ido heredando una serie de hábitos, de pautas sociales que nos condicionan a la hora de relacionarnos con los demás, de manera que explicar eso a los menores de edad puede resultar una tarea casi imposible. A ver cómo le dices a tu hijo que el alcohol es una droga, que genera una serie de problemas innumerables, que hasta te pueden multar si consientes que él o ella consuma, pero que en cuanto tenga 18 años... pelillos a la mar, que diría un castizo. Tal vez sea ahí donde radica el problema. Esas mismas tradiciones nos llevarán a muchos de nosotros en las próximas semanas, por ejemplo, a acudir a la fiesta de comunión del hijo de un familiar, de un amigo o de un vecino, una celebración en teoría con el menor como gran protagonista, pero en la que usted, el de la mesa de al lado y yo amenizaremos la jornada con una copa de vino, una cerveza o cualquier otra bebida alcohólica. Y seguramente -o no- todo quedará en eso en unas cuantas consumiciones sin apenas efectos sobre nuestro comportamiento, pero trasladamos una imagen al resto.

Pero además, si llega a aplicarse esa ley, ¿quién multa? ¿no hay ya unas ordenanzas municipales y legislaciones autonómicas al respecto que no han sido capaces de acabar con el problema del consumo de alcohol? Para rizar el rizo, si me lo permiten, en esa misma comunión a la que me refería antes puede que a su lado esté su hija o hijo, puede que tenga 16 años y es posible que, como la mayoría de jóvenes, sea una persona más o menos informada de lo que pasa a su alrededor. Pues imaginen también que le dice: "papá (o mamá), muchas de esas señoras y señores políticos que te quieren multar si me das alcohol son los mismos que, con mi edad, están dispuestos a que vote (a ser posible a ellos) y a que aborte sin necesidad de que tú me autorices o lo sepas". Ahí lo dejo.