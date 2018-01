Los empeños

Echando mano de la popular frase entre los medios de comunicación de no dejas que la realidad te estropee un titular, en Capitulares parecen seguirla a pies juntillas, aunque este caso deberíamos decir no dejes que los informes te estropeen una decisión política. Es lo que parece que ha pasado con dos cuestiones en la última semana. Por un lado, la comisión sobre la ayuda a domicilio que debe abordar si hay alguna posibilidad de prestar ese servicio de manera directa desde el Ayuntamiento. El PP desveló dos informes, uno del área de Hacienda y otro de Recursos Humanos, en los que se apunta que la propuesta es inviable "jurídica y económicamente", entre otras cuestiones, por el sobrecoste que supondría y por el incumplimiento del acceso al empleo público en el que se incurriría si se subrogan a las trabajadoras.

Y como los informes no dicen lo que a alguno le gustaría han empezado a surgir los mensajes de que no se ajustan a la realidad. Entre esos mensajes preocupa mucho el que dijo ayer la coportavoz de Ganemos, Vicky López, quien puso en duda la independencia de los funcionarios -da la casualidad de que sendos informes son rubricados por personal de reconocida experiencia en la casa- y dijo que obedecen a "órdenes políticas". Órdenes políticas, eso sí, dadas en la mala dirección y que no hubieran supuesto ningún problema si la orden hubiera sido refrendar la posibilidad de municipalizar la ayuda a domicilio, que era lo que, según López, se tendría que haber hecho.

Otro de los ejemplos es la versión que Urbanismo dio a finales de la semana pasada sobre el informe elaborad por la Junta de Andalucía sobre la innovación del PGOU que afecta a la cementera Cosmos. Según Urbanismo la administración autonómica le da la razón, pero al leerlo, lo que le dice es que ni siquiera informa sobre el impacto en la salud porque la modificación propuesta no supone ningún cambio con el plan actual. El informe, básicamente, es que no hay informe, pero para Urbanismo supone el espaldarazo que le permite seguir adelante con la innovación del plan en el próximo consejo rector. Lo dicho. No dejes que ningún informe te estropee una decisión política que ya has tomado de antemano. Los dos asuntos traerán cola en este año y darán que hablar en Capitulares.