Aquellos días de Agosto de 1936

Quién le iba a decir a mi abuelo paterno, Francisco Javier Cantador González, que su existencia y postexistencia iban a estar tan íntimamente relacionadas con las de Federico García Lorca, autor al que admiraba muchísimo, tanto que atesoró en casa todas las innumerables obras del granadino que en aquellos económicamente difíciles días de la República había podido conseguir. Quién le iba a decir a mi abuelo, que se ganaba la vida como zapatero y como guarda de fincas, y que, como su idolatrado Federico, amaba la cultura hasta tal punto que consiguió ser el director de la banda de música local, que sus finales iban a ser idénticos, que ambos acabarían en fosas comunes, mi abuelo el 15 de agosto de 1936 -con 35 años, una esposa de la misma edad y tres hijos de ocho, cinco y un año-, y Federico, tres días más tarde -con apenas 38 años-.

Ahora que la Junta de Andalucía va a iniciar el proceso para exhumar los cuerpos de 12.000 víctimas del franquismo, 4.000 de ellas en Córdoba, no puedo más que alegrarme infinitamente por esas personas que llevan tantos años luchando para conseguir dar una sepultura digna a esos familiares que desde aquellos años de barbarie reposan en fosas comunes en cementerios o cunetas.

Me alegro de que por fin se atienda a la razón y rompo una lanza para que en este tema ya de una vez y por todas se dejen atrás demagogias divisorias. El caso de mi abuelo, que ni siquiera sabría quien era Francisco Franco, puesto que a menos de un mes de estallar el conflicto las noticias no eran inmediatas, y menos en los pueblos, no es un caso aislado, como el de su idolatrado Federico fue un crimen de guerra; el benjamín de una familia de 13 hermanos que, según su suegro no tenía donde caerse muerto, y que consiguió casarse con la mujer a la que amaba a pesar de que ello supusiera que a ella la desheredaran, sufrió aquel paseillo camino del lugar en el que iba a ser ejecutado como lo sufrió el genio de Granada. Quien fusiló a mi abuelo simplemente "por estar cercano a la Iglesia", según alguien le dijo décadas más tarde a mi padre, segó las posibilidades de progreso de una familia, como le ocurrió a muchísimas otras, condenándola a empezar de menos cero y a mendigar para subsistir. Por eso, insisto en que vale ya de demagogia. Ha pasado ya casi un siglo de aquella barbarie entre hermanos y es hora ya de cerrar heridas. Enterremos a nuestros muertos -si nos dejan, nos deben dejar- donde debemos llorarlos.