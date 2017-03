Los detalles de lo que será la nueva Semana Santa

Después de la polémica sobre si el plan de seguridad de la Semana Santa era el adecuado e incluso de si en realidad existía un dispositivo claro de lo que se iba a hacer, las administraciones y los cuerpos de seguridad han ido perfilando las medidas que se han de adoptar y el papel de cada uno. En cualquier caso, de lo que no debería quedar la más mínima duda es de que, pese a las novedades en los itinerarios y en la ubicación de la carrera oficial, se va a realizar un trabajo serio y riguroso para que todo transcurra con la normalidad deseada. Y es que la Semana Santa no sólo es un acontecimiento cultural y religioso, sino que forma parte de la marca Córdoba. Guste o no.