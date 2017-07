La tragedia y el verano siempre han hecho muy buenas y siniestras migas. Accidentes, inundaciones por tormentas, desastres de todo tipo y color que le ponen el crespón negro a este periodo tópicamente feliz de piscineo, solete y playazo. Demostración de que la desgracia no tiene ni idea de calendarios, algo que es así por la fragilidad humana es perenne, inmutable, y la muerte anda siempre rondándonos desde que nacemos chupándonos el dedito hasta que finalmente hincamos la rodilla. Tragedias que este verano ya comienzan a acaparar titulares, con el suceso terrible de la familia de la cercana Don Benito que ha fallecido por una subida del Jerte mientras hacían senderismo o de los casos de niños ahogados en piscinas que se van conociendo y que amargan el paladar incluso del más relajado veraneante. Para nosotros, serán estos desastres capítulos leves de conmoción, pero en las familias afectadas dejarán una huella que será eterna, inevitablemente eterna. En mi familia, por desgracia, se padeció un desastre de este tipo antes de que yo naciese, con un niño fallecido en un accidente fatal, y la huella de ese hecho duró y dura, antes como amargura infinita de los padres desolados y ahora como ausencia dolorosa, con ese pudo ser y no fue de otros primos, de una familia más amplia y de un tío que debería estar ahora entre nosotros pero al que no pude siquiera conocer. Por eso, porque sé que la desgracia pasa en un instante y afecta luego no una sino muchas vidas presentes y futuras, no puedo sino pensar que ahora que comienzo las vacaciones no debo confundir descanso con relajación. Porque relajarse del todo, dejarse ir, no debe uno hacerlo nunca, ya que el peligro de que nos arrastre la mala fortuna siempre está y hay que combatirlo poniendo mil ojos. Cuidado pues con el coche, cuidado con los niños, cuidado con la colilla y la barbacoa. Cuidado en la playa y cuidado en la piscina. Tengan cuidado ahí fuera, que decía el mítico sargento Esterhouse, porque la vida la carga el diablo. A la vuelta de las vacaciones nos veremos, esperemos que un mesecillo más viejos pero dispuestos de nuevo a escribir, que es guerrear, que es el vivir.