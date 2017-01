Las cosas de la ciudad caracol

El proyecto de reconstrucción de la vetusta y torrentiana Comisaría de Campo Madre de Dios va adquiriendo con el pasar de losdías ese intenso olor a desidia e ineficacia que caracteriza a las cosas cordobesas. Varios años ha estado el proyecto como un mono de feria, de aquí para allá y de boca en boca, y al final, con la llegada de José Antonio Nieto a la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que se comprobó es que todo habían sido meros juegos de artificio de las gentes del anterior Gobierno Rajoy para ir ganando tiempo mientras trataban de conformar a los sindicatos. Y es que no se puede entender de otro modo que, cuando todo parecía ya en marcha, apareciese el señor Nieto, a los pocos días de su nombramiento, para anunciar atribulado que en realidad los terrenos de la actual Comisaría no son propiedad en su conjunto del Ministerio de Interior, por lo que no quedaba otra que buscar nuevo suelo por la zona para retomar una iniciativa que hasta entonces fue puro humo, falacia. Desvelado el pastel de los populares, cabía pensar que el tema, dado el enorme retraso que acumulaba, se retomaría de forma rápida, pero quien eso conjeturase es que no conocía bien los tempos cojonazos de esta ciudad caracol. De hecho, lo que ahora vemos es un estrambótica partida de ajedrez en la que dos exalcaldes -el propio Nieto y Rafael Merino- le reclaman de forma insistente a la actual regidora que ceda terrenos a la Comisaría mientras ésta les responde una y otra vez que sí y que sí, que está dispuesta a hacerlo. Todo ello, por supuesto, a través de los medios de comunicación y sin que parezca que a ninguno de ellos se le pase por la cabeza salir de este diálogo absurdo del dame y el toma con el que matan las horas y los días en plan no me mires que no te veo. Torrentiano el asunto, como decíamos al principio, y no precisamente en alusión al añorado novelista Gonzalo Torrente Ballester sino al Torrente de la pelis de Segura, el de la panza y los lamparones. Salir de ahí es tan fácil como sentarse y negociar, pero eso es aquí tan, tan, tan difícil... Tediosas manías, supongo, de la ciudad cachazuda, la ciudad caracol.