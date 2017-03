Una conversación

¿cómo te va la vida de casada? Pues muy bien, mi marido me ayuda mucho, es verdad que no lo voy a poner a que haga un arroz o un cocido, pero en lo demás sí me ayuda y me echa una mano. ¿Pero trabajáis los dos, no? Sí, pero hay cosas que las mujeres hacemos mejor, además, yo no voy a estar esperando a que llegue mi marido a que ponga una lavadora, ¿y tú, cuándo te vas a casar? Pues no lo sé, la verdad es que no lo planteamos todavía, estamos bien así. Pues te tendrás que casar y tener hijos, chica, es lo que toca. Anda, calla, que pareces uno de los que me ha entrevistado para un puesto de trabajo, que sólo me preguntaba si estaba casada, si tenía hijos o tenía pensado tenerlos. Normal, es que como empresarios tendrán que saber si van a contratar a alguien que en poco tiempo se pida la baja por maternidad. Bueno, es que el padre también se la puede pedir. Pero eso no está bien, los hijos tienen que estar con sus madres, sobre todo los primeros meses, y los maridos tienen que seguir trabajando. Pues hija, yo no lo veo así aunque, de todas maneras, lo que a mí me apetecería de verdad sería dejar de trabajar cuando tenga hijos y dedicarme a su cuidado. ¿Y por qué no lo haces? Porque creo que mis amigas me dejarían de hablar, ya no sería alguien interesante para ellas. Pues vaya tontería. Ya te digo; de todas maneras no creo que me quede con el trabajo, porque me ofrecen menos sueldo del que establece el convenio, dicen que con el tiempo puede subir.

Oye ¿y tú sobrina cuánto tiempo tiene ya? Pues dos años, hay que ver cómo crecen. Vaya, ya mismo está de fiesta por ahí, ¿no te da miedo? Miedo, ¿por qué? Porque vaya que le pase algo, que la vida está muy mal, sino mira la de los sanfermines, aunque claro, a saber esa chavala cómo llegó a quedarse sola con cuatro o cinco tíos, si es que al final... Al final, ¿qué? Pues que parece que se lo buscan, con esas ropas, esas minifaldas, siempre queriendo vivir lo que no les corresponde por su edad. Yo creo que en este caso la culpa es de los tíos, ¿no?, cada una puede ir como quiera, eso no da derecho a nada más. Bueno, no sé, pero es mejor no dar motivos. ¿Motivos? Hija, pareces una feminista, que en todo ve machismo o violencia de género, yo no soy ni una cosa ni otra, ni machista ni feminista, yo creo en la igualdad. Pues eso precisamente es lo que persigue el feminismo. ¿Ah sí?, pues no entiendo por qué hay un día de la mujer y no del hombre. Porque es un día reivindicativo en el que queremos llamar la atención sobre las desigualdades que aún existen entre hombres y mujeres. ¡Pero si ya hemos alcanzado prácticamente la igualdad! Si tú lo dices...