Tras el congreso viene...

El congreso del PSOE andaluz que se celebra este fin de semana, y que de emoción tiene bien poco por aquello de que Susana Díaz es la única candidata, parece que no ha generado excesiva expectación entre los socialistas cordobeses, más preocupados del día después porque saben que el reloj para el cónclave provincial empezará a correr. Aquí en la provincia casi nadie duda del resultado y de que Antonio Ruiz es el favorito a suceder a Juan Pablo Durán, lo que no quita para que los "barones" de cada municipio se vayan reuniendo y platear que algunas cosas no pueden seguir igual en la avenida del Aeropuerto.