Mi caso personalEl riesgo de discrepar

Las organizaciones agrarias están que fuman en pipa por la sensación de inseguridad que se respira en el campo cordobés. Tan es así que, para explicar la situación el presidente de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa, se refirió a su propio caso particular y expuso que a lo largo del pasado año ha sufrido en sus explotaciones dos robos y un expolio, por si alguien no se quiere creer que el problema no es tanto como denuncian los agricultores.

EL alcalde de Cañete de las Torres, Félix Romero, ha tenido a bien decir en redes sociales que el presidente provincial de su partido -el PP- debe estar en su territorio, en referencia clara a José Antonio Nieto, actual secretario de Estado de Seguridad. Su "osadía" le costó ayer la reprimenda del parlamentario andaluz Miguel Ángel Torrico, quien le recriminó a Romero que ni es compromisario para el congreso popular ni asistió a la convención celebrada en Córdoba el fin de semana. Y es que discrepar tiene sus riesgos.