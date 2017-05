Un caluroso premioEl arte del toreo

El Patio del Reloj del Palacio de la Merced acogió ayer la entrega de premios del III Concurso de Patios, Rincones y Rejas. El acto se convocó a las 12:30 de la mañana y al mismo acudieron no sólo los premiados, sino muchos alcaldes y autoridades. En lo que casi nadie reparó es que la sombra escasea en esta parte del palacio y los asistentes se las vieron y se las desearon para encontrar una sombra de la que refugiarse del intenso calor que ya se nota, y de qué manera, por estas tierras cordobesas.

EN el mundo de los toros hay muchas suspicacias sobre el presunto antitaurinismo de la corporación municipal. Cada detalle se mide y se evalúa y generalmente se llega a la conclusión de que no, de que los ediles o no son taurinos o no quieren señalarse. Ayer, por contra, el edil de Cultura, en la presentación del Boletín de Loterías y Toros, no dudó en hablar en repetidas ocasiones del "arte del toreo" y de su carácter cultural. Su visión de lo taurino no es dudosa.