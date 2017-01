La cabalgata y la polémicaLos tiempos cambian

No llovió y la Cabalgata salió para disfrute de lo más pequeños, que llevaban dos años sin verla. Pero eso no significa que amainase la polémica, pues, en las redes sociales, fueron innumerables las quejas de cordobeses que consideran que el cortejo no estuvo a la altura de las circunstancias. También el PP se sumó ayer a las críticas y reclamó un mayor esfuerzo en próximas ediciones. Parece pues seguro que el asunto nos acompañará durante días. Quien pensase que la polémica era pasajera se equivocaba.

EN la mañana del Día de Reyes era tradicional hace no tantos años ver a decenas de niños jugando por las calles con sus bicicletas a estreno o sus flamantes balones de fútbol. Esa imagen, sin embargo, cada vez es menos frecuente, algo que se debe, suponemos, a que los regalos cada vez son más tecnológicos y para jugar en casa y menos orientados a la calle y los amigos. La lógica de un tiempo en el que lo digital amenaza con convertirse en tiranía.