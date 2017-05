El asunto de conversación durante la Feria

Estaba cantado que el anuncio de la plantilla de Aucorsa de que no haría horas extras durante la Feria iba a traer cola. Y no solo a nivel político, sino con filas reales de cordobeses esperando el autobús en la ya de por sí calurosa e incómoda parada localizada junto al recinto de El Arenal. Por el silencio de los responsables de la empresa, ya se intuía que no habría más remedio que aceptar la nueva situación y, aunque es cierto que la aglomeración de usuarios se repite cada año, en esta ocasión el malestar era mucho mayor, por la sensación de que la espera era mucho mayor. Pues que vayan tomando nota de cara al futuro.