Nochebuena ya está aquí, un año más, con su olor a langostino y txangurro, con su brillo de jamón del bueno, de mi tierra si es posible, de Los Pedroches. Pero eso es sólo supercie, el rumor de la falsa felicidad, o de la secundaria, y yo quiero hoy, día grande entre los grandes, hacer otra cosa: acordarme de dos amigos, uno que se me fue, y el dolor sigue intacto, y otro que llegó. Empezaré por el segundo, que se llama, y me levanto en señal de respeto, don Adolfo Belmonte de Rueda, al que conocí una noche como tantas en la vida, que diría Gil de Biedma. Acudí a La República de las Letras a presentar un libro de un colega, y allí estaba Adolfo, con su cara de morenazo cordobés, su sonrisa eterna, sus ojos curiosos. En silla de ruedas, sí, porque Adolfo se mueve encima de ese cacharro, pero eso a quién leche le importa con un tipo de su talla. Adolfo, en fin, un tío de los que no hay, impenitente lector de poesía y usario de Facebook contumaz, de los que no se cansan. Él habla en verdad con todos los tipejos y tipesjas que escriben en este país y si Adolfo no te tiene en su lista de amigos significa que no eres nadie. A mí me metió entre sus contactos y no siempre lo atiendo como debiera. Los líos, el puñetero peiódico, mi hijo y su mundo, ya saben. Pero da igual, porque Adolfo no se enfada, o conmigo no se enfada, y ahí estaremos juntos bregando con la vida de un modo u otro mientras no nos caiga en la cabeza la inevitable guadaña. Pero me quiero acordar en este día de comilonas y bebercios de otro gran amigo, el que se me murió, que se llamaba Eduardo García. Nacido en Brasil, pero más cordobés que el caballo de las Tendillas en lo simbólico, poeta excepcional, a cuyos libros vuelvo y vuelvo y vuelvo. Allí cada vez encuentro cosas nuevas, y me gustaría escribirle a Eduardo para comenterlas y reirnos y hablar de la vida y sus miserias y sus cosas. Pero ya no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y no puedo. Y es pura mierda, pero cuando me acuerdo de Eduardo acabando pensando en Adolfo, y no es que uno sustituya al otro, sino que la vida es una putada que igual que te da que te quita. Feliz Navidad a todos y en especial a Adolfo, mi colega. Pero nadie piense que olvido a Eduardo, porque es imposible ovidarlo. No lo olvido. No. Nunca. Jamás.