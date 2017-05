La alcaldesa, de 'manifa'Emoción musical

Hubo ciertas dudas sobre si la alcaldesa acudiría o no la manifestación del Primero de Mayo. Al final la incógnita se despejó e Isabel Ambrosio asistió a una cita en la que confluyeron políticos, sindicalistas y trabajadores. La regidora no quiso sin embargo ser protagonista y ocupó un discreto segundo plano durante el recorrido. Más visible estuvo el teniente de alcalde Pedro García, ilusionado con la moción de censura de Unidos Podemos y vestido de guayabera o cubanita tal como suele hacer cuando llega el buen tiempo.

CÓRDOBA no sólo anda en mayo, sino que también prepara ya el verano. Lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que hoy se presenta el Festival de la Guitarra, del que este año no ha habido ni avances ni filtraciones. Aunque no se espera un cartel demasiado novedoso, la duda, al no saberse nada, sigue ahí. A mediodía quedará desvelado el misterio sobre una cita que es un clásico entre clásicos.