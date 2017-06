Estás de acuerdo, Isabel?". "Estoy de acuerdo, Carmen, estoy de acuerdo". "¿Estás de acuerdo, Federico?". "Estoy de acuerdo, Juan Bautista, estoy de acuerdo". De este tenor o similar, calmos como un rebaño de ovejas en las siestas de agosto, supongo que serán los debates de la comisión creada por el Consistorio para analizar el camino a tomar para lograr la titularidad pública de la Mezquita-Catedral. "Magnífica idea, Carmen", dirá allí Federico, a lo que Carmen Calvo, complaciente, responderá: "Para buenas ideas las tuyas, caro amigo". Otra cosa supongo que no se puede esperar de una comisión en la que las cartas están marcadas desde el comienzo y en la que todos los presentes, de antemano, están de acuerdo. Por eso sorprende que el señor Mayor Zaragoza diga que las conclusiones estarán listas como muy pronto a finales de año. No hay que ser Einstein para saber a qué conclusiones generales va a llegar esta comisión, que, presidida por la alcaldesa socialista, incluye a dos excargos públicos de su propio partido, a un Federico Mayor cuya ideas en este asunto son nítidas y a un historiador cuyas tesis hacen muy predecible lo que pensará sobre este particular. Da la sensación de que si se juntasen un par de horas ya tendrían de sobra, pero en fin. La gran duda, sin embargo, sigue y seguirá en el alero hagan lo que hagan. Una duda que se puede resumir en una pregunta: ¿será capaz la alcaldesa de meter a la municipalidad en un duro y largo pleito legal con la Iglesia para intentar lograr la titularidad pública del bien a pesar de que hay una parte sustancial del Pleno que no la secunda en esta idea? ¿Lo hará o seguirá mareando la perdiz con comisiones de este tipo, inútiles por definición, o con imaginarias mesas de diálogo? Conociendo su tradicional tendencia a darle vueltas al arbolillo, a menear el sofrito sin echarle el arroz, sospecho que todo quedará en lo segundo, en fuegos de artificio. En este: "¿Estás de acuerdo, Federico?". "Estoy de acuerdo, Carmen, estoy de acuerdo". "¿Distrito Sur, Isabel, problemas reales?". Estoy de acuerdo, queridos. De acuerdo estoy.