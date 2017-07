Vuelve el calor con fuerza

No son los 47 grados de la alerta roja de mediados de julio, pero los termómetros vuelven a subir con fuerza estos días en la capital. Tanto es así que, para los que no están muy acostumbrados, como lo turistas, soportar estos calores es complicado, por lo que utilizan cualquier remedio para salir vivos de su visita a la ciudad. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el mercurio comience a subir en los próximos días, aunque parece que no pasarán de los 41 grados, lo habitual para estas fechas.