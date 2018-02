¡Viva la venganza!

Que los hados nos… iluminen¡ Falta que nos va a hacer. Porque, sin su influencia, va a resultar muy difícil que podamos entender algo de lo que está ocurriendo. Digo: En los distintos medios de comunicación, corren ríos de tinta sobre el criminal asesinato de la joven Diana Quer. Porque los reiterados movimientos sociales, cuasi unánimes, a favor de que las llamadas "penas de prisión permanente revisable" no sólo no se atenúen sino que, incluso, no falta alguna formación política que propugna el endurecimiento de dichas penas, impuestas por unos delitos de extrema gravedad como el caso de referencia y otros muchos que por desgracia están en la mente de todos.

Obviamente, entre quienes abogan por el mantenimiento de la dicha condena, e incluso la agravación de la misma, no falta las excepciones que, por el contrario, ponen el grito en el cielo ante una posible abolición de dichas penas. Es el caso del dirigente político y profesor Pablo Iglesias que, de manera expresa, se muestra contrario a dichas condenas "permanentes", so pretexto de que "no se puede legislar en caliente" y porque -dice- las leyes no deben basarse en "la venganza".

Quizás por merced de un acusado déficit cultural, es lo cierto que al autor de esta opinión le resulta dificilísimo comprender la causa -o sea: la … "venganza"- justificativa de la oposición de Iglesias a la susodicha condena permanente revisable.

Las dificultades a las que aludo son, sin duda, el resultado de la pluralidad de acepciones populares del susodicho término. En efecto: Casi todo el mundo coincide en que la… "venganza" no es otra cosa que el placer de los dioses. Pero no faltan quienes aseveran que se trata, simple y llanamente, de la solución de los idiotas. Estos eran los significados que conocíamos del término "venganza".

Ahora, acabamos de descubrir otras acepciones del susodicho término: La pretensión de una sociedad que, de forma casi unánime, clama al cielo por la aplicación de una legislación penal que impida que asesinos como el de Diana Quer o Marta del Castillo vuelvan a poner un pie en la calle resulta ser una medida de… "venganza". Pablo Iglesias dixit. Pues viva… la "venganza".