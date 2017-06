Visita de Rivera

Albert Rivera pasó por Córdoba. Bajo la intensa calorina, el jueves por la tarde acudió al bulevar de Gran Capitán y protagonizó un mitin festivo en el que reivindico la utilidad de su partido en estos tiempos de turbulencias, populismos, falsos patriotas y golfalones al paño. Con camisa blanca inmaculada y vaqueros -lo que parece ser el uniforme estival de los hombres en C's-, el político catalán no tuvo problemas, como si ocurría otras veces, para definirse no ya sólo como centrista sino también como liberal, ni para emparentarse con Emmanuel Macron, el presidente francés. Rivera cargó de paso contra PP y PSOE, a los que dibujó como partidos caducos y enfangados en sus desmanes, y también le zurró a Podemos y a Pablo Iglesias, su némesis con coleta. De ellos dijo, poco más o menos, que nacen del sectarismo, que se valen del populismo y que además hacen una política mediática que ningún bien le produce al país. Defendió pues su acción moderada y de pactos discretos frente al espectáculo del tramabús y las mociones de censura. Estuvo claro, Rivera, más que otras veces, como si su discursos fuesen perdiendo vacuidad y haciéndose más nítidos y entendibles. Y transmitió esa confianza de quien ve que las cosas le vienen de cara: el PP perdido en su laberinto, Podemos tocando techo y el PSOE emprendiendo un rumbo ignoto, a lo que se puede unir lo ocurrido en Francia. A Rivera, sin embargo, se le vio por Córdoba solateras, con sus militantes y algunos cargos públicos, pero sin la posibilidad de un liderazgo local que lo arropase porque Ciudadanos en Córdoba tiene una estructura débil. A dos años de las municipales, parecería lógico pensar que la formación naranja tuviese ya su proyecto adelantado, pero aquí siguen como siempre: mirándose muy mucho todos porque nadie quiere quedarse fuera de la foto. Por eso mismo quizá se quedaron todos fuera y Rivera y su lugarteniente Villegas, junto al andaluz Marín, se devoraron las mejores instantáneas, sin acento alguno cordobés. Rivera evidenció en fin que ya no sólo tiene imagen sino que también mejora en su discurso, pero también demostró que le sigue faltando músculo. Ciudadanos todavía está verde en cuanto a territorio. Van pasando los años pero en eso siguen igual.