Úteros de alquiler

Una de las preocupaciones que acucian a la convulsa sociedad actual es el déficit de la natalidad humana o demográfico. Muchos son los factores que pueden resultar determinantes del "déficit" al que aludimos. Pero, en esta ocasión, no reparamos en ellos: Por obvias razones de espacio. Y por entender que los dichos "factores" pueden -y deben- ser objeto de un análisis más profundo en una publicación especializada. No obstante -y a tenor de fuentes consultadas- todo parece indicar que la etiología de los dichos "factores" puede reducirse a dos supuestos: Por una parte, resulta que los responsables de la fecundación renuncian, voluntariamente, a ella. Por diversas razones, entres las que no es desdeñable la falta de medios económicos para hacer frente a las necesidades de una familia con hijos. Por otra, es sabido que muchas personas (parejas, matrimonios, monoparentales…) no pueden consumar sus deseos de paternidad por causas y biológicas y/o legales que lo impiden, por completo ajenas a la voluntad de los aspirantes a la paternidad.

Es precisamente esta numerosa población de aspirantes frustrados a la paternidad donde la comunidad de científicos viene centrando, con éxito, todos los esfuerzos a fin de lograr reducir lo más posible el referido déficit demográfico, de tan funestas consecuencias en general y en particular para quienes ven frustrados sus deseos de paternidad.

Variada es la investigación referida a la RHA. Resultan incluso familiares y aceptadas, la inseminación artificial, IA; la fecundación in vitro, FIV. A tenor de información que nos facilita el catedrático don Ricardo Vaaamonde Lemos, "Las técnicas de RHA y la legislación de varios países, (NO España, Francia, Italia, 5 estados USA. etc), permiten el útero de alquilar". Obviamente, a esta forma reproductiva no le faltan detractores ni quienes se pronuncian a favor de ella.

En el Ciclo Cultural San Hipólito durante los días 7 y 8 pasados, un equipo de profesionales de lujo, con el profesor Manuel Porras como moderador y R. Vaamonde, Ignacio Gallego, Ignacio Fernández de Castro como ponentes, disertaron ampliamente sobre la RHA y, en especial, sobre la utilización del eufemísticamente llamado útero de alquiler. A buen seguro que, la valiosa aportación de los científicos aludidos -todos de la máxima talla intelectual- ha de aclarar muchas de las dudas que el asunto suscita.