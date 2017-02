Toca poda y que la arboleda exhiba su mejor imagen

La poda de naranjos y otros árboles se ha convertido ya en todo un clásico de la época, una estampa que no deja de ser llamativa, puesto que no es habitual ver esparcidas por la vía tal números de ramas y frutas. Eso sí, los operarios encargados de estas labores se preocupan para que todo quede luego perfectamente limpio, que no es cuestión de dejar una mala imagen entre los parroquianos. La pregunta de los viandantes sigue siendo la misma: ¿qué se hace con las naranjas agrias que se recogen?