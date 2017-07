¿Tarde y mal?

Ocurría el 9 de agosto de 2005: La Junta de Andalucía publicaba Orden "… por la que se establece una línea de actuación para la rehabilitación de edificios residenciales y la mejora de sus dotaciones e instalaciones, y se encomienda su ejecución a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía". La susodicha disposición supuso una fundada esperanza para las comunidades de vecinos -muchas ellas- que esperaban -por mor de la susodicha disposición legal- recibir unas ayudas que les permitieran hacer frente a las necesidades de una "rehabilitación" de sus viviendas, inaplazable en muchos casos por razones que no viene al caso explicar.

Pero, a tenor de fuentes de Las Tendillas, después de la indicada Orden, la Administración Autonómica tuvo a bien dictar la siguiente… "Resolución del Director General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía de fecha 12 de julio de 2017 relativa a la terminación de los procedimientos y archivo de las actuaciones de los expedientes de rehabilitación singular de los edificios relacionados…". Los… "procedimientos" a los que alude la susodicha "Resolución" y que declara "terminados" y objeto "archivo" son, según se indica, los regulados por la Orden que dejamos indicada: de agosto de 2005.

A juicio del autor de este espacio, la actuación de la Administración Autonómica clama al cielo por un comentario crítico. Entre otras, por las siguientes razones, que tratamos de resumir: Las solicitudes de las ayudas reguladas por la indicada Orden, fueron formalmente cursadas hace ya demasiados años. Pero, la terminación y archivo de los procedimientos que refiere la Resolución no se realizaron hasta el día 12 del mes en curso. A mayor abundamiento de argumentos, esta Resolución no agota la vía administrativa. Lo que significa que quienes se sientan perjudicados por las decisiones de la Administración podrán recurrirlas, con resultados a conocer no se sabe en qué siglo.

Por otra parte, la tardanza en resolver constituye, de por sí, una injusticia. Porque el retraso significa que la Administración Autonómica incumple, flagrantemente, sus propias disposiciones. De haberlas observado, resultaría que "el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, que no podrá exceder de seis meses…".