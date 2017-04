Todos con Susana, o no

Casi todo el que ocupa un cargo en alguna institución pública y pertenece al PSOE acudió hace unos días a la presentación de la plataforma cordobesa de apoyo a Susana Díaz como candidata en las primarias que determinarán quién será el nuevo secretario o secretaria federal del PSOE. En ese acto, no faltaron alcaldes y alcaldesas, diputados provinciales, parlamentarios y demás, liderados por el secretario general provincial, Juan Pablo Durán. Los que no pudieron ir, llamaron para que quedaran claras sus razones. Los que no quisieron acudir, callan por ahora. Dicen que son las urnas las que mandan.