'Start up' o morir

El problema del sector de taxi no es la llegada de Uber y Cabify a nuestras ciudades. El problema del taxi es la necesidad de que acepten y se adapten a la modernización. Los monopolios son especies en extinción. Primero las tiendas tuvieron que empezar a abrir los fines de semana cuando los grandes centros comerciales se adaptaron a las necesidades de los usuarios que trabajamos toda la semana. Se dijo que ese tipo de competencia iba a acabar con el pequeño comercio. Muchos sobreviven. Luego llegan las aplicaciones: sí, esos pequeños iconos que tenemos en nuestros móviles desde los que podemos hacer una transferencia bancaria, hasta comprar por Amazon cualquier objeto.

Acudir a comprar libros a una librería es para muchos un ejercicio romántico porque la venta on line te ahorra tiempo y ganas en comodidad al recibirlos en tu casa. Correos, donde antes echábamos las cartas en buzones amarillos o en oficinas con largas colas para enviar un paquete, se ha modernizado con una aplicación llamada Glovo con más servicios. Empresas de mensajería como Seur se ven afectadas por estas aplicaciones que no sólo son apps, son empresas, start ups que se han adaptado a las nuevas formas de vida que buscan dar comodidad. Son miles los servicios que se han modernizado. Ya no hay tiendas de discos. Las que emergen vendiendo discos de vinilo renacen por la nostalgia. Con Spotify tienes toda la música que desees.

El mundo del taxi, ya no es un monopolio como lo dejó de ser Telefónica. Juan Antonio, un ex repartidor de pizza, segoviano y estudiante de Telecomunicaciones y Adeyemi Ajao, padre de Tuenti, crearon una start up cuando estudiaban en Stanford allá por el 2002. Pensaron en crear medios de locomoción que redujeran la contaminación. La empresa se llama Cabify y está, además en 17 ciudades españolas, en Europa y Latinoamérica. Y va en expansión, como Uber. Son empresas modernas, a las que hay que sumar eMov, con 500 vehículos eléctricos de cuatro plazas que alquilas desde tu app y por el que pagas 0,26 céntimos por minuto. Cuenta con más de cien mil usuarios. Car2Go es otra que fomenta compartir coches y motos, como la empresa eCooltra. Más de cien mil familias viven de ellas.

El problema del taxi es la falta de modernización ante una sociedad que genera nuevas empresas, nuevos empleos y destruye aquellos que no se actualizan a base de manifestaciones agresivas, ataques a la competencia y golpes.