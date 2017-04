La otra Semana grande de la provincia de Córdoba

Guste o no, la Semana Santa está íntimamente ligada al turismo. Por eso, los días de la Pasión han sido muy intensos no solo para quienes participan de manera activa en las hermandades y cofradías, sino para el sector de la hostelería y el alojamiento. La ciudad se ha llenado de turistas, sobre todo porque el tiempo primaveral ha invitado a viajar, pero es que la provincia no le ha ido a la zaga. Muchos municipios han llenado sus establecimientos desde el miércoles hasta hoy domingo y muchos empresarios reconocen que se han cumplido con creces sus expectativas. Esperemos que las estadísticas así lo confirmen en el futuro.