Rueda de prensa atípicaCarmen Calvo en ascenso

La Ronda del Marrubial fue el lugar elegido ayer por la rueda de prensa de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y del consejero de Fomento, Felipe López, para explicar el proyecto de remodelación de esta vía, que se ha ido demorando con los años. No obstante, aprovechando la comparecencia, un vecino de la zona no dudó en lanzar algunas preguntas y, pese a la sorpresa inicial, la regidora no dudó tampoco en contestar a las demandas, pese a que se trataba de un acto para la prensa.

SÓLO era cuestión de días y de esperar, pero estaba cantado que el nuevo secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, reservaría un puesto en los órganos de dirección del partido a la exministra cordobesa Carmen Calvo. Y así ha sido, ya que la extitular de Cultura se hará cargo de la Secretaría de Igualdad del PSOE. Hasta el momento, parece que el anuncio no ha causado sorpresa entre los dirigentes socialistas cordobeses, que lo esperaban. Otra cosa es que guste la decisión.