Renovaciones En la final

Tanto IU como PSOE estaban inmersos en este fin de verano en la renovación de sus liderazgos. Los procesos, sin embargo, se van aclarando y lo hacen sin emoción electoral. En IU, por ejemplo, se reeligió ayer a Pedro García como coordinador provincial en una votación sin chiste pues era el único candidato. Y en el PSOE la cosa será aún más anodina pues ni siquiera se votará después de que Antonio Ruiz haya sido designado único aspirante debido a la anulación de respaldos de su rival, Teba Roldán. La emoción estuvo en el recuento de avales y no en el de votos.

LA selección española de baloncesto no pudo meterse en la final del Eurobasket y se tuvo que conformar con el bronce, lo que no es escaso éxito. En la finalísima de anoche, no obstante, sí que había un español y más concretamente cordobés: el colegiado Antonio Rafael Conde, beneficiado a su modo por el hecho de que los nuestros cayesen frente a Eslovenia. Arbitrar un choque de este nivel y tensión es un merecido premio a una trayectoria larga y repleta de logros. Felicidades.