Puigdemont el "custodiado"

No es la primera vez que, desde este espacio, tenemos que referirnos a la tan llevada, traída, manoseada, ignorada, vulnerada... "igualdad ante la ley". Como es de dominio público, la dicha "igualdad" cuenta con la apoyatura de norma legal del máximo rango: La Constitución Española, que en su artículo 14 proclama, expresamente, que "Los españoles son iguales ante la Ley,...". A mayor abundamiento de argumentos, en su artículo 9.2 señala que "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para conseguir que la igualdad sea real y efectiva...". Sin embargo, a juicio de Las Tendillas, la susodicha… "igualdad" brilla por su ausencia. Se queda en… "un referir", que se dice por estos lares. Y brilla por su ausencia ante la ley y ante todo quisque. Tratamos de probar lo que afirmamos recurriendo al análisis de un caso práctico real, actual…:

Sabido es que cualquier terrícola de un Estado de Derecho puede ser reclamado por la autoridad judicial. Por dos razones: Porque ha sido objeto de sentencia condenatoria en firme y ha de cumplir la pena impuesta, o porque es objeto de investigación por observar indicios de delito. En cualquiera de las indicadas situaciones procesales, cuando el… "reclamado" es habido, es ingresado en un trullo. Si esto sucede, se dice que el sujeto objeto de la reclamación judicial se encuentra en situación de preso, detenido, investigado…

El ex presidente catalán se encontraba en situación de búsqueda y captura por un interminable rosario de delitos de gravedad extrema. En virtud de una disposición judicial, el ex presidente fue detenido y puesto a buen recaudo. Ouséase: en el talego. Como cualquier otro… terrícola que se encontrara en la misma situación…, pero con una pequeña diferencia: otro sujeto en sus circunstancias tendría la consideración de preso, detenido, investigado… Al ex presidente Puigdemont no le es aplicable ninguno de dichos… tratamientos. El golpista no está "preso", ni "detenido" ni investigado. A tenor de los medios de comunicación -que no de la ley- el susodicho está… "custodiado" (sic). Como si el sagrado principio, y norma legal, que establece la igualdad de los españoles ante la ley no le fuera de aplicación. Obvio: el susodicho… no es español. Si es así, ¡váyase, señor Puigdemot! Cuanto antes.