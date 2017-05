Podemos se lanza al fin

Podemos Córdoba parece dispuesto a tomarse en serio al fin la política municipal, algo que se agradece después de que su hoja de servicios esté hasta la fecha en ese aspecto llena de manchurrones. El inicio de este proceso viene marcado por una convocatoria de primarias en el Consejo Municipal, del que se supone que saldrá un liderazgo y un grupo de trabajo con el que comenzar a disponer lo necesario para presentar una candidatura en las próximas elecciones locales. Es decir, que Pablo Iglesias ha decidido salir de su clásico tacticismo y permitir así que Podemos deje de ser en los municipios una mera comparsa que juguetea con la política sin llegar a tomárselo en serio. Esto mismo se pudo hacer mucho antes, pues ya en las los comicios anteriores estaba la formación morada formada y más que formada, pero Iglesias, medroso y calculador, entendió que era mejor no someter a su partido a desgaste alguno antes de que llegasen las generales, que eran el plato apetecido. Eran los tiempos en los que las encuestas le daban como candidato viable a La Moncloa, los momentos expansivos y felices, y su temor pasaba porque los errores en los municipios pudiesen romper la virtud virginal con la que presuntamente nació Podemos. La solución táctica y miedosa fue constituir marcas blancas, como aquí ha sido la ahora muriente Ganemos. Formaciones que donde pudieron gobernar, como en Madrid, gobernaron y que, donde no llegaron al sillón de mando, se han dedicado a tratar de sacar réditos o a enredar en un sí pero no, como ha sido el caso de Córdoba. Mientras tanto, Podemos teledirigía desde el sillón de casa y algunas veces picoteaba en algún asunto mediático como el de la Mezquita-Catedral. Actitud poco seria como se comprenderá, que bien está que ahora acabe porque Córdoba se merece mucho más de cualquier formación en estos tiempos de zozobra y falta de inversiones. Bienvenido sea Podemos si al fin se atreve a quitarse las máscaras, dejarse de cuneritos y trampantojos y a poner a Córdoba por encima de cualquier otro interés electoral. Ya era hora.